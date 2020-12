Calciomercato Milan – Che idea di Maldini: “È il colpo perfetto!”

Calciomercato Milan – Maldini prova il colpo perfetto

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Milan si prepara al mercato di gennaio. Ciò che si cerca in casa rossonera è un profilo esperto, affidabile sia dal punto di vista fisico, sia da quello realizzativo. Ipotesi Llorente sempre viva, anche se, l’attuale attaccante del Napoli, potrebbe scivolare in fondo alle gerarchie dei piani rossoneri in favore di Milik. L’attaccante polacco è oggi u separato in casa. Il numero 99 potrebbe finire sul mercato già in vista dell’imminente sessione di gennaio. 18-20 milioni le richieste partenopee; 12-15 milioni la possibile offerta rossonera.

SULL’INDISCREZIONE DI TUTTOSPORT E LA SCELTA DI ADL – La scorsa estate Milik è stato vicinissimo a vestire la maglia bianconera, poi l’affare è saltato per una serie di motivi. Alla fine è rimasto in azzurro. Curiosa ed inaspettata la scelta del suo Presidente, Aurelio De Laurentiis, disposto a rinunciare a qualche milione in più e tenerlo in tribuna. Oggi Tuttosport ha parlato di una possibile strategia del polacco. Restare ai partenopei fino a giugno e a febbraio accordarsi con un altro club a zero euro. Un’occasione che stuzzica i tifosi del Milan, in quanto il calciatore sembra perfetto come vice Ibrahimovic.

LE PAROLE DI AURIEMMA E GIORDANO – Raffaele Auriemma, noto giornalista e molto vicino alle vicende del Napoli, ha commentato l’indiscrezione di una permanenza di Milik al Napoli fino a giugno su Twitter: “E’ così palese che abbia già l’accordo con qualcuno“. A sponsorizzare la trattativa, durante la trasmissione di TMW Radio, è stato anche l’ex attaccante e tecnico Bruno Giordano. Queste sono state le sue dichiarazioni: “Milik al Milan sarebbe un acquisto che anche come età ci sta. Sarebbe perfetto, nell’immediato ti da più garanzie di altri. Se vuoi entrare solo nelle prime quattro e non pensi allo Scudetto, uno come Scamacca invece ci sta”. >>> E dopo l’ultima vittoria in campionato arriva la conferma: “Ecco il piano di gennaio, tre grandi colpi per il sogno Scudetto!” <<<