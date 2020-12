Calciomercato Milan – Dopo il match la notizia: tre colpi per l’anno nuovo

Calciomercato Milan – Tre colpi per il mercato di gennaio

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Si è chiuso con il match di quest’oggi a San Siro il 2020 del Milan. Un anno sorprendente, che soprattutto dopo il lockdown ha regalato ai tifosi rossoneri molto soddisfazioni. La squadra di Pioli ha dimostrato di poter competere con chiunque, ma ha anche fatto vedere delle lacune nelle ultime settimane. Qualche assenza di troppo ha costretto il tecnico milanista a diverse soluzioni di emergenza, come visto anche oggi contro la squadra di Inzaghi. Per questo motivo Maldini e Gazidis sono pronti a ritoccare la rosa. L’occasione di rientrare nell’Europa che conta è troppo ghiotta. Il sogno Scudetto è lì e la società è pronta ad accontentare il tecnico con tre colpi a gennaio. >>>Ecco quelli che sono i tre grandi obiettivi dei rossoneri per l’imminente sessione di mercato<<<