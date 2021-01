Calciomercato Milan – Crolla il Milan e Maldini spiazza tutti: avete sentito?

Calciomercato Milan – Il Milan crolla e Maldini spiazza tutti!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Milan rimane capolista, ma subisce la prima sconfitta stagionale in campionato. Il ko incassato per mano dei bianconeri pesa psicologicamente, ma mantiene i rossoneri ancora in testa alla classifica. Il match di questa sera, però, ha messo in mostra le lacune di questa rosa. L’enorme emergenza era sotto gli occhi di tutti, e si sono visti i limiti di una squadra che ha bisogno di qualche innesto. Cosa che, in realtà, il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini ha provato a nascondere nel prepartita:

“Si parla tanto di mercato. Devo dire che le richieste dei nostri tifosi sono come se non fossero in testa alla classifica. Bisogna dare merito a quelli che ci sono. Faremo mercato solo se potremo migliorare questa squadra, ma non è facile migliorarla. Proveremo a fare mercato. Siamo la squadra più giovane d’Italia, tra le più giovani d’Europa e stiamo facendo tanti risultati. Lavorare per il Milan è un vantaggio, quando ti presenti con questo club, con questa storia, i giovani lo sentono. Se vuoi arrivare ai risultati con i giovani da crescere, ancora di più”.

La realtà è leggermente diversa da quanto detto da Maldini. Questa squadra ha bisogno di rinforzi e lo sa lo stesso direttore tecnico milanista. Sul mercato il Milan interverrà, e darà più soluzioni a Stefano Pioli. Questa sconfitta non cambia la classifica, e non cambia i piani di mercato dei rossoneri. Servono due o tre interventi, e in realtà in queste ore sono stati anche svelati i nomi cercati da Maldini. Nomi giovani e di qualità per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli già nel mercato di gennaio. >>> Infatti in queste ore è stata svelata la grande lista del mercato di gennaio di Maldini: “Cinque nomi per un Milan da Scudetto!” <<<