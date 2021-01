Calciomercato Milan – Tre colpi low cost: Maldini vuole stupire tutti così!

Calciomercato Milan – Tre colpi low cost a sorpresa!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Come detto da Maldini prima della supersfida di San Siro contro i bianconeri, questo Milan è difficile da migliorare. Difficile, ma non impossibile. Indubbiamente si può allungare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, e questo è l’obiettivo della società. Dare più alternative al tecnico rossonero, regalandogli un colpo per reparto. E questo potrebbe includere anche l’attacco, lì dove però si stanno effettuando maggiori valutazioni. Il Milan si muoverà solamente per una vera e propria occasione. I rossoneri hanno avuto buone risposte da Leao, ma non si può contare solo sul portoghese o su Rebic alle spalle di Ibra. Per completare il reparto servirebbe un vero numero nove, un uomo d’area che possa garantire anche un’alternativa tattica a Pioli. >>>Maldini in queste ore sta valutando tre nomi, tre grandi occasioni che regala il mercato di gennaio per portare a Milanello un nuovo bomber<<<