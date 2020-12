Calciomercato Milan – Il colpo per gennaio è vicinissimo: “Maldini ha già l’accordo!”

Calciomercato Milan – Accordo con il giocatore per gennaio!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il mercato di gennaio si avvicina e nuove possibilità sono sullo sfondo. Paolo Maldini, Frederic Massara e Geoffrey Moncada stanno valutando diversi profili e hanno già delle preferenze per il mercato di gennaio 2021. Classe 2000 di 187cm, Mohamed Simakan sembra il nomee giusto per la difesa. Grande senso della posizione e intelligenza tattica sono le sue caratteristiche più importanti. Abile negli anticipi grazie ad una stazza importante, fa della scivolata una delle sue armi più importanti.

SULL’ACCORDO CON IL CALCIATORE E LA TRATTATIVA CON IL CLUB – Simakan sarebbe il profilo idoneo per i rossoneri: un difensore centrale giovane capace di agire anche da terzino destro, diventando così la prima alternativa a Calabria. Secondo quanto rivelato da calciomercato.com, il Milan ha già un accordo di massima con Simakan per un contratto quadriennale. Serve trovare l’intesa con lo Strasburgo, che chiede non meno di 20 milioni di euro. Il Milan ci aveva giù provato questa estate, ma l’offerta non superava i 15 milioni.

LE ALTERNATIVE E LE PROSSIME MOSSE DELLA SOCIETA’ – Ovviamente il Milan valuta pure altre opzioni. Una è Matteo Lovato dell’Hellas Verona, valutato già 15-20 milioni. Ai microfoni di DAZN Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato a tal proposito del momento dei rossoneri, senza tralasciare gli aspetti che riguardano il mercato e i rinnovi di contratto: “Un difensore per me è facile da leggere, però la richiesta che c’è in questo momento è: prima ti avrei chiesto un difensore di reparto, ora andrei a prendere uno forte in uno contro uno, poi gli insegni a stare bene nel reparto. In questo momento, per la maniera di giocare nostra e del calcio in generale, andrei a prendere uno forte in uno contro uno.” Insomma, la volontà c’è ed uno come Simakan sembra proprio essere l’identikit ideale. >>>E proprio in queste ore arriva la notizia: “Ecco altri 15 milioni per il mercato, Maldini si scatena a gennaio!” <<<