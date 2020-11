Calciomercato Milan – Colpaccio estivo? No: può arrivare già a gennaio!

Calciomercato Milan – Maldini ha già avviato i contatti per un grande colpo

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Negli ultimi mesi Pioli ha dimostrato di avere le idee molto chiare. Ha esaminato l’organico che aveva a disposizione. Ha avanzato delle richieste e alla fine ha adattato il tutto al suo modo di intendere il calcio. Ha plasmato con le sue mani uno stile di gioco che fino a questo momento si è rivelato vincente. Per poter arrivare fino alla fine, provando a mantenere questi ritmi, il tecnico emiliano però sa che servono rinforzi e dalla Francia giungono notizie molto interessanti.

L’interesse del Milan per Florian Thauvin non è più una sorpresa. Stiamo parlando di un calciatore già formato, dotato di esperienza e, soprattutto, con tanta qualità. Il classe ’93 è in scadenza di contratto. Secondo quanto riportato dall’Equipe, il Marsiglia vorrebbe provare a trattenerlo ma il calciatore sembrerebbe intenzionato a fare i bagagli. Troppi per il club francese i 4 milioni di ingaggio richiesti dal calciatore. Le casse del Marsiglia non possono permettersi spese del genere e molto probabilmente le strade di Thauvin e dell’OM si divideranno. Ma l’addio, anziché in estate, potrebbe consumarsi anche il prossimo gennaio.

Il talento d'Orléans infatti piace a molte squadre. Il Napoli e il Leicester lo tengono sotto stretto monitoraggio. Per questo sembrerebbe che Massara e Maldini abbiano già aperto i contatti con l'entourage del calciatore provando a bruciare le tappe e la concorrenza, tanto da tentare l'assalto a Thauvin direttamente nella prossima sessione di mercato di gennaio. Il giocatore sarebbe pronto a partire e il Marsiglia, anche a fronte di un'offerta contenuta, potrebbe lasciarlo partire per non perderlo a zero in estate.