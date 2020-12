Calciomercato Milan – Che bocciature col Celtic: tre mosse a gennaio!

Calciomercato Milan – Disastro col Celtic, tre mosse a gennaio

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il pessimo inizio di questa sera contro il Celtic poteva complicare moltissimo i piani del Milan nel girone di Europa League. I rossoneri sono costretti a giocarsi il passaggio del turno nell’ultima giornata a Praga. I primi quindici minuti di oggi hanno dato delle risposte molto chiare al Milan. Per questo motivo si correrà ai ripari, e lo si farà nel mercato di gennaio. Elliott vuole puntare in alto, e per questo ha dato il via libera a Maldini e Massara per portare a Milanello 2-3 acquisti importanti. Serviranno anche delle cessioni, e un giocatore ha deluso clamorosamente oggi a San Siro. Con ogni probabilità ci sarà la cessione che farà spazio a due acquisti, il primo dei quali evidenziato ancor di più dall’infortunio di Kjaer. Indipendentemente dall’entità del problema muscolare del danese, il Milan ha bisogno di un colpo in difesa. Ecco quali saranno le tre mosse per il mercato di gennaio: >>>VAI ALLA LISTA<<<