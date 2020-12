Calciomercato Milan – Bennacer ko: “Maldini chiude il colpo da 35 milioni”

Calciomercato Milan – Bennacer ko: “Maldini prova il colpo”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Milan conserva il primato in classifica dopo la sfida contro il Parma, ma rischia di perdere una pedina importante. Si tratta di Ismael Bennacer, che non è uscito bene dalla sfida di San Siro. Il centrocampista francoalgerino secondo quanto riporta Sky potrebbe aver riportato uno stiramento durante la partita contro il Parma e rischia di restare fuori a lungo. Nelle prossime sfide, tra l’altro molto ravvicinate, al fianco di Kessié può giocare Sandro Tonali, ma in caso di infortuni e squalifiche la situazione si complica notevolmente.

L’OBIETTIVO DI VECCHIA DATA E LA RICHIESTA DEL LILLE – Ecco dunque che l’esigenza di nomi importanti a centrocampo da cercare sul mercato, vien fuori. Krunic non è sufficiente. Occupa un ruolo tra l’altro più avanzato, e non offre sufficienti garanzie al club. Nel mirino di Paolo Maldini e Frederic Massara ci sarebbe dunque di nuovo Boubakary Soumaré. Il centrocampista francese del Lille era già stato cercato in estate dai rossoneri, che però avevano fatto un passo indietro dopo la richiesta di 35 milioni di euro del club transalpino. Una cifra che era parsa sin da subito troppo alta per le casse rossonere. Il mercato di gennaio però, può portare nuove chance al club rossonero.

LE CHANCE DEL MERCATO DI GENNAIO – Si è defilata poi l’alternnativa Szobszlai. Queste infatti le sue parole a Sky Sport Austria: “Sì, queste saranno le mie ultime partite con il Salisburgo. Ci sono già stati colloqui con molte squadre: Arsenal, Real, Bayern Monaco e ora Lipsia. Non ho ancora preso una decisione. Ho altre tre partite importanti con il Salisburgo, poi vedremo. Allora avrò tempo per pensare. Guarderò me stesso, il mio futuro e come sta andando la mia carriera calcistica e prenderò la decisione migliore”. Insomma, Boubakary Soumaré è l’obiettivo numeero uno del mercato rossonero del prossimo gennaio. Con Szoboszlai sullo sfondo. >>>E dopo la partita con il Parma arriva la notizia: “Il ginocchio di Gabbia va ko, Maldini deve prendere un difensore a gennaio. Cinque nomi nella lista per il colpo da 20 milioni!” <<<