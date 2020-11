Calciomercato Milan – Addio Calhanoglu? “Maldini prenderà lui…”

Calciomercato Milan – Il futuro di Calhanoglu resta un rebus e la dirigenza studia il possibile sostituto

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – E’ innegabile. Le notizie sul futuro di Calhanoglu continuano a tenere banco quando si parla del Milan. Il turco ha il contratto in scadenza quest’estate e la trattativa per il rinnovo sembra essersi arenata. Tutto sembra avvolto dalle nubi dell’incertezza, viste le richieste dell’agente del numero dieci rossonero: 7 milioni di euro all’anno. Un rinnovo ‘alla Ibrahimovic‘, la dirigenza però non è rimasta contenta delle altissime pretese, Gazidis aveva anche provato il rilancio, spingendosi fino a 3,5 milioni a stagione. E intanto le altre squadre sono già alla finestra, ingolosite dall’ottimo inizio di stagione di Calhanoglu con il Diavolo. Stefano Pioli infatti ha avuto il merito di rivitalizzare la carriera del giocatore in Italia.

Viste le difficoltà nel trovare un nuovo accordo il Milan si starebbe già cautelando, dato che è stato individuato il possibile sostituto del numero dieci. Da un turco a un altro. Il Diavolo, infatti, secondo quanto riporta calcionews24.com sarebbe molto interessato a Yusuf Yazici. L’ottima prestazione del calciatore in forza al Lille avrebbe inoltre convinto il fondo Elliott della bontà dell’investimento. Il numero dodici della squadra francese ha realizzato una pesantissima tripletta a San Siro. Il Milan se lo ricorda molto bene. Inoltre il calciatore era già stato seguito in passato proprio da club meneghino. Il possibile sostituto di Calhanoglu quindi potrebbe essere una vecchia conoscenza del Diavolo.

I buoni rapporti tra il Milan e il Lille, inoltre, potrebbero dare una notevole spinta alla trattativa. Un anno fa era stati allacciati contatti per Osimhen, poi andato al napoli per una super offerta del Napoli . Senza dimenticare Rafael Leao, l’attaccante è arrivato a Milanello proprio dal Lille, a fronte di un investimento da 23 milioni di euro. Tra le due squadre potrebbe esserci all’orizzonte un nuovo accordo.