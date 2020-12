Calciomercato Milan – Accordo da 30 milioni: “Si chiude entro Natale!”

Calciomercato Milan – Maldini e Massara preparano il regalo di Natale Anticipato

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – “Certo che ho voglia di vestire ancora a lungo questa maglia, ma parlerà il procuratore con la società. Non c’è nessun problema. Mino sa quello che deve fare, la società vedrà. Io mi godo questo momento“. Queste le parole di Gigio Donnarumma, poco prima del calcio d’inizio di Milan-Fiorentina. Musica per le orecchie dei tifosi rossoneri, soprattutto la parte dedicata a Mino Raiola, agente dell’estremo difensore. “Mino sa quello che deve fare“, un po’ come dire che il calciatore ha fatto capire al suo agente quale siano le sue intenzioni e in questo caso ‘tutte le strade sembrano portare a Milanello’. Ne avevamo già parlato, Donnarumma non aveva idea di cambiare aria e come ampiamente riportato, tutto sembra in discesa adesso.

Sicuramente anche il momento del Milan incide nelle scelte del ragazzo: il primo posto in classifica in Serie A, con 5 punti di vantaggio sull’Inter seconda, ma il buon cammino in Europa League non va dimenticato. C’è anche un altro fattore: il gruppo e l’aria che si respira nello spogliatoio rossonero. Testimonianza di questo è il video a fine partita con Stefano Pioli collegato con i suoi calciatori e la reazione proprio del portiere. Una squadra finalmente convincente e che vince. La dirigenza continua a lavorare sul nuovo accordo e la firma dovrebbe arrivare sulla base di un contratto quadriennale con stipendio fisso da 7 milioni più bonus. Arriva anche qualche spiffero, c’è chi sia convinto che il Milan annuncerà il prolungamento prima della sosta natalizia. Praticamente un regalo di Natale anticipato ai tifosi, che non potevano chiedere di più.

Donnarumma quindi vuole restare e la società sembra disposta ad accontentare sia lui che il suo agente, Mino Raiola. La dirigenza è al lavoro, non ci stancheremo mai ripeterlo, e non c'è solo il mercato in entrata. Il rinnovo di Gigio sembra essere a una passo.