MILAN, ITALY - JULY 26: Daniele Prade attends the Serie A 2018/19 Fixture unveiling on July 26, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Il calciomercato non dorme mai e la Fiorentina è a lavoro su diversi tavoli per provare ad intavolare nuove trattative di mercato per la prossima finestra estiva. Per giugno potrebbe, dunque, tornare in auge il nome di un attaccante, ecco di chi si tratta<<<