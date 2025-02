Calciomercato Fiorentina: ci hanno provato per l’attaccante, ma è sfumato

Il nome

Come svelato dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, la viola era alla ricerca di un vice-Kean per gennaio. Marko Arnautovic infatti non era stato sondato solo dal Torino, ma anche dal club toscano come opzione-extra per l'attacco: secco no dell'austriaco, che ha deciso di chiudere la stagione in nerazzurro e liberarsi solo a giugno a parametro zero. L'attaccante ha collezionato finora in Serie A con la maglia dei nerazzurri 9 presenze, condite da un gol ed un assist.