[tps_title][/tps_title]

Il Bologna è pronta ad intervenire sul mercato in entrata. L’obiettivo della dirigenza rossoblù è quello di creare un organico completo che possa lottare fino al termine del campionato con le altre squadre per un piazzamento in Europa League. Sono diversi i nomi individuati da Sartori e Di Vaio, tra cui spunta uno che potrebbe realmente fare al caso dei felsinei. Scopriamo insieme di chi stiamo parlando<<<