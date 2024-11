Calciomercato Bologna: Italiano è stregato dal talento della Serie B | News

Il Bologna di Vincenzo Italiano è pronto ad intervenire nella sessione invernale su un calciatore che sta brillando sia in Serie B che con la Nazionale Italiana U21. I rossoblù occupano attualmente l'ottavo posto in classifica e vorranno migliorare la loro posizione attuale. Per farlo però bisognerà fare un piccolo sforzo nel mercato invernale, e Italiano avrebbe già in mente un nome ben preciso <<<