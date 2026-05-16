Leao e Pulisic sembrano essere più lontani dal Milan rispetto a qualche mese fa; sulla situazione Goretzka è intervenuto Kompany
Leao-Milan, addio in estate?
Claudio Raimondi, intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, ha fornito un aggiornamento sul mercato del Milan, in particolare riguardo al reparto avanzato che potrebbe subire una trasformazione totale durante l'estate. Nessuno dei cinque attaccanti attualmente presenti nella rosa ha un posto garantito per la prossima stagione. Tra quelli in uscita c’è ad esempio Christopher Nkunku, il cui agente ha recentemente avuto incontri con i dirigenti rossoneri. Il Milan si aspetta di incassare 40 milioni di euro, anche se sarà piuttosto difficile. Potrebbero però arrivare offerte da circa 30 milioni. Anche Santiago Gimenez potrebbe lasciare alla fine di questa stagione: il Diavolo spera di ottenere almeno 20 milioni dalla sua vendita. Niclas Fullkrug, invece, non verrà riscattato e quindi tornerà al West Ham.
Su Leon GoretzkaDurante una conferenza stampa prima della partita contro il Wolfsburg, Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato di Leon Goretzka, centrocampista che lascerà il club tedesco a parametro zero al termine della stagione e che è il principale obiettivo del Milan per rinforzare il centrocampo di Max Allegri: "Leon è sempre stato un calciatore di grande importanza per il Bayern e ha sempre fatto vedere cosa significa essere un vero professionista e combattere. Non solo nei momenti di gloria, ma anche quando sembrava che nessuno credesse più in lui; lui ha sempre continuato a credere in se stesso. È una bellissima storia per il nostro gruppo il fatto che sia riuscito a farsi strada e che possa rivelarsi ancora importante nel finale di stagione. Potrebbe diventare un momento emozionante per lui alla fine, ma credo che il suo obiettivo principale sia vincere un altro trofeo. Penso che questo sia ciò a cui aspira". Il Bayern Monaco ha già conquistato la Bundesliga e il 23 maggio parteciperà alla finale di Coppa di Germania contro lo Stoccarda.
PULISIC E LEAORiguardo a Christian Pulisic, Max Allegri lo vorrebbe mantenere nella squadra. Il suo contratto in scadenza nel 2027 complica le cose, perché senza un rinnovo, il Milan rischia di perderlo a zero tra un anno. Al momento, le trattative per il suo prolungamento sono ferme. Anche Rafael Leao è sul mercato: la clausola rescissoria di 175 milioni di euro è molto lontana, ma il Diavolo chiede almeno 60 milioni per la sua cessione. Va notato che al momento non ci sono molte richieste per il portoghese, anche se alcuni club sono interessati, come ad esempio l'Al-Hilal: la squadra del suo ex compagno di squadra Theo Hernandez potrebbe diventare un’opzione concreta. Tuttavia, il Diavolo preferirebbe non venderlo a una rivale diretta, quindi bisogna prestare attenzione a Napoli e Roma se Manna dovesse arrivare come nuovo direttore sportivo.
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