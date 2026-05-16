Claudio Raimondi, intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, ha fornito un aggiornamento sul mercato del Milan, in particolare riguardo al reparto avanzato che potrebbe subire una trasformazione totale durante l'estate. Nessuno dei cinque attaccanti attualmente presenti nella rosa ha un posto garantito per la prossima stagione. Tra quelli in uscita c’è ad esempio Christopher Nkunku, il cui agente ha recentemente avuto incontri con i dirigenti rossoneri. Il Milan si aspetta di incassare 40 milioni di euro, anche se sarà piuttosto difficile. Potrebbero però arrivare offerte da circa 30 milioni. Anche Santiago Gimenez potrebbe lasciare alla fine di questa stagione: il Diavolo spera di ottenere almeno 20 milioni dalla sua vendita. Niclas Fullkrug, invece, non verrà riscattato e quindi tornerà al West Ham.

Su Leon Goretzka

PULISIC E LEAO

Durante una conferenza stampa prima della partita contro il, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato di, centrocampista che lascerà il club tedesco a parametro zero al termine della stagione e che è il principale obiettivo del Milan per rinforzare il centrocampo di: "Leon è sempre stato un calciatore di grande importanza per il Bayern e ha sempre fatto vedere cosa significa essere un vero professionista e combattere. Non solo nei momenti di gloria, ma anche quando sembrava che nessuno credesse più in lui; lui ha sempre continuato a credere in se stesso. È una bellissima storia per il nostro gruppo il fatto che sia riuscito a farsi strada e che possa rivelarsi ancora importante nel finale di stagione. Potrebbe diventare un momento emozionante per lui alla fine, ma credo che il suo obiettivo principale sia vincere un altro trofeo. Penso che questo sia ciò a cui aspira". Ilha già conquistato lae il 23 maggio parteciperà alla finale di Coppa di Germania contro loRiguardo alo vorrebbe mantenere nella squadra. Il suo contratto in scadenza nel 2027 complica le cose, perché senza un rinnovo, ilrischia di perderlo a zero tra un anno. Al momento, le trattative per il suo prolungamento sono ferme. Ancheè sul mercato: la clausola rescissoria diè molto lontana, ma il Diavolo chiede almenoper la sua cessione. Va notato che al momento non ci sono molte richieste per il portoghese, anche se alcuni club sono interessati, come ad esempio l: la squadra del suo ex compagno di squadra Theo Hernandez potrebbe diventare un’opzione concreta. Tuttavia, il Diavolo preferirebbe non venderlo a una rivale diretta, quindi bisogna prestare attenzione ase Manna dovesse arrivare come nuovo direttore sportivo.