Manchester City – Presentato il ricorso contro la sentenza Uefa

MILANO – Sta entrando nel vivo la diatriba fra il Manchester City e l’Uefa. In seguito alla sanzione ricevuta per la violazione del fair play finanziario, che prevede l’esclusione per i prossimi due anni dalle coppe europee e una multa da circa 30 milioni di sterline, la società inglese ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Losanna. I dirigenti dei ‘Citizens’ smentiscono categoricamente ogni tipo di violazione e, pertanto, chiedono che venga completamente cancellata la sentenza dell’Uefa.

