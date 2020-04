Ligue 1, oggi i verdetti ufficiali: Psg verso un altro titolo

MILANO – Due giorni fa il Governo francese ha deciso di sospendere definitivamente i campionati di calcio. Oggi pomeriggio, intorno alle 17, verranno emanati i verdetti ufficiali. Il Psg verrà proclamato campione per il sesto anno negli ultimi sette, il Marsiglia andrà in Champions League, mentre al Rennes toccherebbero i play-off. Lille, Reims e Nizza dovrebbero qualificarsi per l’Europa League, con il Lione che resterebbe quindi fuori dalle coppe europee. Tolosa e Amiens, dal canto loro, retrocederebbero, mentre in Ligue 1 verrebbero promosse Lorient e Lens.

