Leicester, Rodgers: “Tre nostri giocatori sono in isolamento”

MILANO – I tre giocatori risultati positivi al test del Coronavirus in Inghilterra, potrebbero essere del Leicester. Il tecnico delle ‘Foxes’, Brendan Rodgers, ha confermato in conferenza stampa che alcuni giocatori della sua squadra sono in isolamento per aver manifestato i sintomi della malattia: “Abbiamo avuto alcuni giocatori che hanno mostrato sintomi e segni. Abbiamo seguito le procedure e sono stati tenuti lontani dal resto del gruppo”.

