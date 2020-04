La Bundesliga ripartirà, Rummenigge: “Aspettiamo solo il via libera dal Governo”

MILANO – Karl Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco e membro dell’esecutivo Uefa, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, parlando della ripartenza del campionato tedesco: “Da tre giorni abbiamo ripreso gli allenamenti in piccoli gruppi, rispettando tutte le misure di sicurezza. Riprendere il 9 di maggio in Germania è una delle ipotesi ma deciderà la politica, così come in Italia. E’ importante ricominciare a giocare per due motivi: quello sportivo, col titolo da assegnare e le retrocessioni e i posti per le coppe da stabilire; e quello economico, visto che i diritti televisivi incidono molto sui ricavi di tutti i club. Stiamo solo aspettando l’ok dal Governo”.

