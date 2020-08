Calcio estero, Paul Pogba è stato trovato positivo al coronavirus

Calcio estero – Pogba positivo al coronavirus

MILANO – Ancora brutte notizie legate al Covid-19! Il coronavirus sta tormentando il mondo intero e ha colpito duramente anche il mondo del calcio. Nelle ultime settimane, infatti, molti giocatori sono stati trovati positivi nei vari test di rito effettuati dalle società: tra questi si trovano anche alcuni top player a livello internazionale.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ultimo sarebbe il campione francese Paul Pogba: il centrocampista del Manchester United, infatti, è stato trovato positivo al Covid-19. Per questo motivo, l’ex giocatore della Juventus non è stato convocato in nazionale dal CT Didier Deschamps: lo stesso tecnico ha annunciato la positività di Pogba e, al suo posto, ha convocato un altro juventino, Adrien Rabiot.