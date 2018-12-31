Frattesi: "Leao mi sta anche simpatico, lo sfottò resta in campo"
Davide Frattesi, al termine del match contro l'Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport'...
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I numeri sull'affluenza a San Siro
Lo scoop di Pellegatti
L'opinione
Le parole su Gattuso
Le parole sul colombiano
Calciomercato Milan, la nuova pazza idea per l'attacco arriva direttamente dalla Cina: pronto il colpo già a gennaio
Il sondaggio del Milan
Le parole dell'ex milanista
Montolivo piace al Bologna
L'analisi della Gazzetta dello Sport
Arrestato capo ultras dell'Inter
Il commento dell'ex estremo difensore di Milan e Fiorentina
Le ultime
Le parole dell'agente di Ricardo Rodriguez
Le dichiarazioni dell'esperto di mercato
Le dichiarazioni del patron blucerchiato
Il commento del portiere
Le parole del giornalista sull'ex ad rossonero
Le sue dichiarazioni
Il possibile affare
Calciomercato Milan, il colombiano si allontana: la società punta su un grande esterno
L'ex capitano rossonero è ai saluti
Le ultime sui portieri
Le parole di Dario Massara.
Le ultime sull'interessamento della Lazio per Diego Laxalt.
Le ultime
Subito dopo Milan-Spal, c'è stato un incontro tra la dirigenza del Milan e Gattuso sulle linee guida del nuovo anno.
Le ultime sul futuro di Cesc Fabregas, centrocampista dell'Arsenal.
Le ultime sulla possibile sfida di mercato tra Milan e Inter per Diego Godin.