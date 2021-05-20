VIDEO - Il pubblico torna allo stadio in Italia, ecco cosa è successo - IlMilanista.it
VIDEO – Il pubblico torna allo stadio in Italia, ecco cosa è successo

Redazione Il Milanista
20 Maggio, 14:36 2021
Ecco le immagini del pubblico al Mapei Stadium, per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. Il video
