News Milan, mercato – Colpo a sorpresa, Pedullà svela: “Mi risulta che…”

MILANO – Il Milan si muove in vista del prossimo calciomercato. Maldini si è già messo in moto con largo anticipo per svariati obiettivi per non arrivare all’estate impreparato. E nelle corse ore il dt rossonero avrebbe mosso i primi passi per un nuovo possibile colpo a sorpresa. A parlarne è stato il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà in diretta su Sportitalia. Ecco quanto rivelato dal giornalista: “Elseid Hysaj è in scadenza di contratto cn il Napoli, al 99,9% non ci sono margini per il rinnovo. Mi risulta che il Milan negli ultimi giorni abbia chiesto informazioni per l’albanese. Dalot dovrebbe tornare al Manchester United, il Milan non lo riscatterà e quindi deve prendere un terzino che sappia giocare su entrambe le fasce. La richiesta di informazioni c’è già stata nell’ultima settimana, poi gli altri passi il Milan li farà quando sarà sicuro della qualificazione in Champions League“. Sarebbe dunque un colpo importante, anche perché arriverebbe a parametro zero. Nelle prossime settimane ne sapremo di più. Nel frattempo però, Maldini starebbe lavorando anche per un grandissimo colpo in attacco: ecco chi potrebbe arrivare in estate! <<<