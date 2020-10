PauseUnmute

In attesa del derby di sabato 17, lo street artist Jorit Agoch ha realizzato per Electronic Arts (l’azienda che produce la famosa serie di videogiochi calcistici Fifa) un murales in Porta Ticinese che unisce il volto di due giovani tifosi, un’ interista e un milanista.