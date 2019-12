Mercato, Maldini chiude il primo affare: due settimane ed è rossonero! – Milan News

Non può passare inosservata la batosta di domenica contro l’Atalanta. Il ko di Bergamo chiude un 2019 nero per il Milan, che ora deve cambiare marcia. Il mercato di gennaio arriva nel momento giusto, con Maldini e Boban che sanno cosa manca. Servono almeno due acquisti e una vera e propria rivoluzione sul fronte uscite. Troppi big stanno deludendo, troppi giocatori si stanno rivelando non all’altezza. Per questo, in seguito, vi parleremo anche di quelle che saranno le cessioni in casa rossonera. Soprattutto quello di cui il Milan ha bisogno è maggiore qualità, in ogni reparto. Maldini e Boban principalmente si stanno concentrando sulla difesa, reparto che ha dimostrato evidenti lacune. Emblematiche le difficoltà affrontate a Bergamo contro l’attacco terribile dell’Atalanta. Musacchio non è all’altezza, Duarte è ai box per almeno altri tre mesi e di Caldara ormai non si hanno più notizie. Serve un centrale da inserire al fianco di Alessio Romagnoli e la società sa perfettamente su chi puntare.

Le conferme sono arrivate anche in queste ore dalla Spagna, il Milan è forte su Todibo. Il difensore centrale francese lascerà il Barcellona a gennaio, e lo farà per vestire la maglia rossonera. L'ex Tolosa ha chiesto di poter decidere dopo le vacanze, vista l'offerta arrivata anche dal Bayer Leverkusen. I tedeschi possono garantirgli la vetrina europea, ma il Milan ha già messo sul tavolo un posto da titolare e una centralità nel progetto futuro. Il Barcellona, che ha investito con forza su Todibo, vuole inserire una clausola di recompra. È proprio quest'ultima l'ago della bilancia in vista della chiusura dell'accordo, con il Milan che è disposto a inserirla ma bisognerà trattare sulla cifra. Dopo Natale potrebbe arrivare la fumata bianca tra i club, con Todibo che a inizio 2020 potrebbe diventare un nuovo giocatore rossonero.