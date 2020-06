Crudeli a sorpresa: “È fatta, sarà lui il primo colpo di Rangnick!” – Milan News

MILAN NEWS – Arrivano nuove indiscrezioni su Tanguy Kouassi, giovane difensore centrale, classe 2002, di proprietà del Paris Saint Germain. I francesi continuano a sperare di non perdere il giocatore a parametro zero, missione invece di Moncada, dirigente del Milan. Kouassi è uno dei nomi che il diavolo sta seguendo per il reparto difensivo della prossima stagione, ed è in linea con la linea verde voluta da Ivan Gazidis, in vista della prossima stagione sportiva. A confermare tutto è stato Tiziano Crudeli. Intervistato da calciostyle, il noto giornalista rossonero ha confermato l’accordo per il centrale francese: “Ho avuto diverse notizie sul Milan: la società di via Aldo Rossi ha prelevato dal PSG il giovane centrale difensivo, Tanguy Kouassi. Il giocatore farà parte della rosa del Milan nella prossima stagione”. E Elliott dà il via libera al ribaltone mettendo nelle mani di Rangnick oltre 100 milioni di euro: cinque colpi perfetti per rivoluzionare la rosa milanista! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA.