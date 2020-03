Calciomercato Roma, Friedkin soffia un gioiello a Paratici: che colpo a sorpresa!

CALCIOMERCATO ROMA – Giovani di talento da accostare allo zoccolo duro che rimarrà. Così si muoverà la nuova Roma targata Friedkin nella prossima sessione di mercato. In attesa di chiudere l’accordo con Pallotta, la nuova dirigenza si sta già muovendo. Non ci sono dubbi sulla conclusione dell’affare, il problema Coronavirus ha solamente rallentato il passaggio di consegne che comunque ci sarà. Per questo Friedkin ha già iniziato a guardarsi intorno, decidendo di dare maggiori potere all’AD Fienga, l’unico che al momento sembra sicuro di rimanere. Tanto che lo stesso Fienga sta già iniziando ad avviare dei discorsi per il futuro, e l’interlocutore è Mino Raiola. L’obiettivo? Ryan Gravenberch, nuovo talento dell’Ajax il cui futuro terrà banco a fine stagione. Il giovanissimo classe 2002 ha già incantato con la prima squadra, tanto che i Lancieri vogliono rinnovare il contratto in scadenza nel 2021. Raiola vorrebbe però lanciarlo in un grande campionato europeo, e dopo averlo proposto a Paratici ha iniziato a parlare anche con la Roma. I giallorossi possono garantire quello spazio che a Torino Gravenberch difficilmente troverebbe, qualora non dovesse rinnovare basterebbero circa 15 milioni per strapparlo all’Ajax.