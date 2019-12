Calciomercato Roma, Fonseca è d’accordo: può partire a gennaio!

MERCATO ROMA – I tanti infortuni e l’instabilità di molti calciatori hanno costretto Fonseca a stravolgere le sue rotazioni e cambiare totalmente le gerarchie della squadra. Nonostante questo i risultati della Roma sono stati tutt’altro che deludenti, e la dirigenza se ne sta accorgendo. Nell’ultimo periodo il nome di Cengiz Under è comparso raramente tra i titolari di Fonseca, che anche a causa del lungo recupero dagli infortuni gli sta preferendo Perotti. Le tante voci di calciomercato su Under, il cui valore è ancora abbastanza alto, farebbero quindi pensare ad un possibile addio. Vista la gestione del giocatore da parte di Fonseca, probabilmente l’allenatore non si strapperebbe i capelli a causa di un addio del turco. Gli estimatori non mancano, le pretendenti nemmeno. Stando ai media turchi, Tottenham e Siviglia sarebbero i club maggiormente interessati. Da una parte Mourinho e gli Spurs, che stanno andando a caccia di nuovi calciatori giovani da inserire in squadra; dall’altra Monchi, che ha portato Under alla Roma e spera di poterlo rilanciare nella sua Siviglia. Se da uno dei due club dovesse arrivare l’offerta giusta, la società sarebbe costretta a prenderla in considerazione. La quotazione di calciomercato di Under si aggira intorno ai 30 milioni di euro, cifra che Petrachi potrebbe utilizzare per regalare a Fonseca qualche nuovo rinforzo prezioso. La sensazione è che la Roma possa fare almeno una cessione durante la prossima sessione di calciomercato. Dunque, con il terremoto Florenzi che sembrerebbe essersi placato, potrebbe essere proprio Under a sbloccare il mercato in uscita dei giallorossi.