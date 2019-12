Calciomercato Milan – Ufficiale: parte la rivoluzione, ecco la prima cessione!

MERCATO MILAN – C’è aria di rivoluzione in casa Milan, specialmente dopo la devastante sconfitta di Bergamo. Diversi big sono a rischio, oltre ai tanti giocatori in esubero. Serve una ventata d’aria fresca, e serve anche alle casse rossonere. L’ormai certa assenza dalla Champions League anche la prossima stagione costringe la società a rinunciare a qualsiasi esubero. Per questo già da gennaio ci saranno tante cessioni, e la prima sembra ormai decisa. Stiamo parlando di Fabio Borini, sicuramente non un perno fondamentale della rosa milanista. Partito titolare nell’esordio stagionale di Udine, l’ex Roma e Liverpool non ha praticamente più visto il campo. Sia Giampaolo che Pioli lo hanno messo in disparte, spingendo così la sua partenza a gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni di queste ore il Genoa avrebbe trovato l’accordo con il Milan per la cessione di Borini. L’esterno rossonero vestirà dunque la maglia del Grifone e la società risparmierà sull’ingaggio, non pesantissimo ma sicuramente inutile dal punto di vista del progetto rossonero. Ormai tagliato fuori dalle scelte tecniche, Borini avrà la possibilità di riscattarsi a Genova. Da capire se le due società chiuderanno l’operazione a titolo definitivo, o se il Milan vorrà optare per un prestito. L’idea è quella di dare una vetrina a Borini per essere poi appetibile sul mercato estivo. Non sarà soltanto Borini a partire a gennaio: Pioli ha fatto una maxi-lista a Maldini, ecco chi rischia di saltare già nelle prossime settimane! >>>VAI ALLA LISTA DELLE CESSIONI<<<