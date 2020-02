Calciomercato Milan, Thiago Silva come Ibra? Adesso tutto è possibile!

MERCATO MILAN – In casa Milan, il grande colpo di gennaio è stato senz’altro il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Il fenomeno svedese, già tra i migliori nelle ultime uscite dei rossoneri, ha restituito entusiasmo alla squadra, che nonostante il derby perso può ancora sperare di agganciare un posto in Europa. Negli ultimi giorni si sta parlando con insistenza di un altro possibile ritorno, quello di Thiago Silva. Il solo accostare i nomi di Thiago e Zlatan riporta alla mente dei tifosi rossoneri i ricordi migliori dell’ultimo decennio, e l’operazione è tutt’altro che da escludere. L’agente del brasiliano, ha recentemente aperto a questa possibilità, dichiarando che: “Thiago ha un grande amore per Milano, ma nulla è stato ancora deciso per il suo futuro. Tutto è possibile”. E intanto la società ha già fatto fuori Pioli. Elliott ha deciso il sostituto che è pronto a presentarsi con quattro gioielli a giugno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA