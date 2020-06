Calciomercato Milan – Strada spianata: Gazidis ora può chiudere!

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quando riporta Tuttosport, il Napoli avrebbe deciso gli obiettivi sul mercato. Precedenza a Everton, piuttosto che Boga. Entrambi gli esterno in passato sono stati accostati al Milan, con l’ivoriano entrato nelle grazie della dirigenza rossonera, mentre le quotazioni del brasiliano, per il diavolo, sono decisamente in discesa. Nel frattempo il Gremio ha risolto tutte le controversie interne e relative alle percentuali sulla cessione dell’esterno Everton. La società partenopea vorrebbe cogliere la palla la balzo e sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta da 21 milioni di euro più bonus. Bisognerà decidere però se accontentare il club verdereoro con una percentuale sulla eventuale, successiva vendita. Capitolo Boga, il Sassuolo per il suo calciatore ha chiesto 35 milioni di euro. Una ricevuta ritenuta eccessiva dalla società azzurra, motivo per cui si è voluto ripiegare su Everton. Il cambio di rotta potrebbe favorire il Milan dato che i partenopei erano la concorrente più agguerrita per l’ivoriano. Bisognerà capire però come poter aggirare lo scoglio della richiesta neroverde. E il pazzo mercato rossonero partirà da un vero e proprio ribaltone nella rosa: ecco tutti i giocatori bocciati ufficialmente e che lasceranno Milanello! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA.