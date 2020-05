Calciomercato Milan – SportMediaset fa sognare i tifosi: Gazidis prende un campione!

CALCIOMERCATO MILAN – Sportmediaset ha riporta l’interesse del Milan nei confronti di Jeremie Boga. L’attaccante del Sassuolo è una delle rivelazioni dell’ultima stagione di Serie A. Otto reti e quattro assist in 24 presenze in neroverde, sotto la guida di mister De Zerbi. Un rendimento che non ha lasciato indifferente nemmeno il Chelsea, club proprietario del cartellino del giocatore. Gli inglesi e il Sassuolo, infatti, hanno un accordo per il riscatto, in favore del club di Serie A, che si aggira intorno ai 16 milioni di euro. La squadra di Londra non sarebbe poi più così convinta di privarsi del calciatore. In questo contesto il Milan potrebbe puntare ad inserirsi, nonostante qualche perplessità. L’arrivo di Boga andrebbe a rinforzare la stessa zona di campo dove opera Ante Rebic e i 20 milioni di euro, cifra del possibile investimento del club meneghino per portarlo a Milanello, andrebbero a decurtate il budget per un una nuova prima punta. L’acquisto di un attaccante esterno, però, potrebbe essere un indizio sulla possibile permanenza di Ibrahimovic in rossonero. E Gazidis svela i 4 colpi con cui accenderà il mercato milanista: lista da 100 milioni di euro! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA