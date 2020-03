Calciomercato Milan – SkySport, conferma in diretta: a giugno si chiude!

CALCIOMERCATO MILAN – Già ieri è emersa l’indiscrezione secondo cui Zlatan Ibrahimovic avrebbe definitivamente deciso di non rinnovare il suo contratto con il Milan. Ai microfoni di Sky Sport 24 è arrivata la conferma di Luca Marchetti, giornalista esperto di calciomercato: “Per me rimane difficile l’ipotesi della permanenza, anche per la politica che adotterà il Milan per la prossima stagione. La proprietà ha detto che il Milan dovrà ripartire dai giovani. Ibra è servito in questa stagione su indicazione di Boban e Maldini, per portare spessore al Milan, ma per il prossimo anno i segnali sono negativi”. E Gazidis dopo questo addio, l’AD rossonero è pronto ad aggiungere altri grandi nomi. Il piano è fatto, affari da record per i rossoneri! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA