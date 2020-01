Calciomercato Milan – Sky conferma: “Sì al Milan, mancano solo le firme!”

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan è riuscito a trovare la sistemazione per Ricardo Rodriguez ed è già al lavoro per portare a Milanello il vice-Theo Hernandez. Lo svizzero nelle prossime ore firmerà per il PSV, che ha battuto la concorrenza del Napoli. Al Milan andranno circa 6-7 milioni di euro in un’operazione chiusa in prestito con obbligo di riscatto. Matias Vina è il giocatore scelto dal Milan per sostituire il partente Ricardo Rodriguez. In cima alla lista dei desideri c’è proprio il ventiduenne uruguayano in forza al Nacional. Il Milan ha già presentato un’offerta in prestito con diritto di riscatto. Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha fatto il punto della situazione attraverso i social: “Vina spinge per il Milan e sta andando a parlare con il presidente del Nacional per convincerlo ad accettare l’offerta rossonera”. E non si ferma a Mina il Milan. In queste ore arriva la bomba lanciata da Di Marzio. Maldini negli ultimi giorni di mercato chiuderà addirittura cinque colpi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA