Calciomercato Milan, sembra incredibile: Gazidis manda via anche lui!

CALCIOMERCATO MILAN – Prosegue la situazione di caos a Casa Milan. Dopo l’addio di Zvonimir Boban, sono moltissimi i rossoneri con dubbi per il proprio futuro, siano essi dirigenti o giocatori. Resta da chiarire la posizione di Paolo Maldini, così come quella di Zlatan Ibrahimovic. Ma il fenomeno svedese non è l’unico a rischiare il posto. Stando ad alcune indiscrezioni, nel nuovo Milan targato Gazidis-Rangninck, non ci sarebbe spazio per ingaggi superiori ai tre milioni e mezzo di euro annui. Al momento sia Ibra che Donnarumma guadagnano di più, e se il provvedimento dovesse diventare realtà il Milan potrebbe perderli entrambi. Naturalmente la cessione di Gigio riempirebbe le casse dei rossoneri, ma priverebbe il Milan di un pezzo della sua identità e lascerebbe alla dirigenza l’arduo compito di sostituirlo con un portiere all’altezza. E intanto Gazidis continua la sua rivoluzione. Da Donnarumma passando per Ibrahimovic, l’amministratore delegato fa fuori 5 big! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA