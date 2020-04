Calciomercato Milan – “Sarà addio al 100%” Gazidis prova il grande colpo!

CALCIOMERCATO MILAN – Il rapporto mai sbocciato con Fonseca, l’esplosione di Zaniolo nel suo ruolo e l’arrivo di Carles Perez, sono alcuni dei motivi che potrebbe portare Cengiz Under via da Roma. Almeno secondo quanto riferisce il Messaggero. Sempre secondo il quotidiano, il rinnovo contrattuale dell’anno scorso non servirà a trattenere il giocatore e l’intenzione dei giallorossi di fare cassa, una volta finita la stagione, alimenta le voci di un possibile addio. In passato il Milan ci aveva provato, durante la finestra invernale di mercato, senza però riuscire a portare il turco a Milanello. Adesso le “carte in tavola” sembrano essere cambiate. Under vuole andare via, per trovare più spazio, la Roma è entrata nell’ordine d’idee di poter cedere l’ala. Chissà se i rossoneri ne approfitteranno. E in queste ore vengono svelati i grandi obiettivi di Gazidis: sono quattro i nomi in cima alla lista dell’AD rossonero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA