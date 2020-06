Calciomercato Milan – Rivoluzione e colpo da 30 milioni: Gazidis chiude!

CALCIOMERCATO MILAN – Il capitano del Milan Alessio Romagnoli cerca partner di difesa. Al momento la situazione vede alternarsi due uomini principalmente: Kjaer e Musacchio. Il primo costerebbe 2.5 milioni per il riscatto ai quali andrebbero aggiunti i 2 milioni lordi di stipendio per un totale di circa 4.5 milioni. Il secondo ha un contratto di 2 milioni netti per altri due anni, quindi con un peso a bilancio di 4 milioni di euro. Se si dovesse invece andare di mercato, il prescelto è Nikola Milenkovic, classe 1997, centrale serbo che la Fiorentina valuta 30 milioni di euro. E Elliott dà il via libera al ribaltone mettendo nelle mani di Rangnick oltre 100 milioni di euro: cinque colpi perfetti per rivoluzionare la rosa milanista! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA.