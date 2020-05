Calciomercato Milan – Per SportMediaset è fatta: affare da 35 milioni!

CALCIOMERCATO MILAN – Novità importanti nella trattativa per Luka Jovic. Stando a ciò che riferisce SportMediaset, il centravanti serbo avrebbe dato la sua completa disponibilità a trasferirsi a Milano. Jovic è stato individuato dalla dirigenza milanista come il rinforzo ideale per l’attacco, in vista della prossima stagione. Dopo un anno piuttosto deludente col Real Madrid, che la scorsa estate lo pagò ben 60 milioni, l’ex Eintracht è pronto a fare le valigie. Jovic vuole rilanciarsi e il progetto rossonero è perfetto. Oltre a questo, il serbo è pronto a riabbracciare Ante Rebic, con cui ha giocato proprio nel club tedesco. Il classe 1997, seguito con grande interesse anche dal Napoli, avrebbe già dato priorità al Milan. Il Real Madrid, dal canto suo, spera di cederlo a titolo definitivo, così da poter fare cassa e tentare l’assalto ad uno fra Werner e Haaland. Tuttavia, Florentino Perez sa benissimo di non poter incassare la stessa cifra spesa un anno fa, per cui l’affare potrebbe chiudersi attorno ai 35 milioni di euro più bonus. E Gazidis fa esplodere quest’oggi l’ambiente rossonero con una decisione definitiva: cinque big lasceranno Milanello a fine stagione! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA