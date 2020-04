Calciomercato Milan – Ore caldissime: Gazidis vuole chiudere un maxi-scambio!

CALCIOMERCATO MILAN – Resta il Benfica la principale pretendente a Lucas Paquetà. Quest’ultimo, ormai fuori dal progetto Milan e inserito nella lista dei cedibili, piace molto al club lusitano che, però, non è disposto a sborsare i trenta milioni di euro chiesti dal Diavolo. D’altronde, la pessima stagione del classe ’97 fa sì che i club interessati giochino al ribasso sul prezzo. Il Milan, dal canto suo, non intende mettere a bilancio una minusvalenza. La soluzione che potrebbe accontentare tutti sembra essere quella di uno scambio di giocatori. Stando a ciò che riferisce il quotidiano Tuttosport, il Benfica starebbe pensando di offrire Luis Maximiano, portiere classe ’99 e apprezzato dalla società rossonera, in cambio di Paquetà. Tuttavia, il Milan spera di inserire nell’affare Florentino Luis, vero pupillo di Gazidis già corteggiato durante la scorsa estate. E in queste ore vengono svelati i grandi obiettivi di Gazidis: sono quattro i nomi in cima alla lista dell’AD rossonero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA