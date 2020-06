Calciomercato Milan – Offerta ufficiale di Gazidis: colpo da 35 milioni!

CALCIOMERCATO MILAN – Tuttosport ha svelato la prima offerta del Milan, al Real Madrid, per Luka Jovic. I rossoneri avrebbero fatto pervenire una prima proposta per l’attaccante: prestito biennale con diritto riscatto a 35 milioni di euro. La temporalità del trasferimento, a titolo temporaneo, permetterebbe ai blancos di ammortizzare la spesa fatto un anno fa per il giocatore, 60 milioni di euro. In questo modo gli spagnoli non realizzerebbero una minusvalenze, gettando alle ortiche lo sforza fatto per strapparlo all’Eintracht Francoforte, un anno fa. In favore del Milan gioca anche il rapporto, tutt’altro che idilliaco tra Jovic e Zidane e tra il calciatore e lo stesso Real Madrid. Il video, di qualche giorno fa, con il serbo alle prese con il barbecue nonostante la gamba ingessata e il periodo di assoluto riposo prescrittogli, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. I rossoneri ne vogliono approfittare e sono venuti incontro alle richieste di Florentino Perez. Ora si attende una risposta dalla Spagna. E Gazidis strappa il sì definitivo di Rangnick: il tedesco svela all’AD rossonero i tre colpi segreti per il nuovo Milan! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA.