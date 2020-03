Calciomercato Milan, occasione imperdibile: colpaccio per giugno!

CALCIOMERCATO MILAN – Nel pieno del caos societario, con la rivoluzione di Gazidis e l’emergenza Coronavirus che mette a repentaglio lo svolgimento del campionato, arriva una grande occasione in vista del prossimo calciomercato. Florian Thauvin, vecchio pallino del Milan, potrebbe liberarsi dal Marsiglia in estate. Il club francese – riferisce Don Balon – rischia una sanzione UEFA simile a quella inflitta al Manchester City, a causa di alcune violazioni del Fair Play Finanziario. Se il Marsiglia dovesse essere veramente escluso dalle competizioni europee, sono molti i calciatori che potrebbero decidere di lasciare l’OM alla fine di questa stagione. Tra questi potrebbe figurare anche Thauvin, che attualmente viene valutato intorno ai 30 milioni di euro. La volontà del giocatore di sposare un progetto più ambizioso potrebbe fare la differenza, agevolando il Milan nell’eventuale trattativa. E intanto Gazidis continua la sua rivoluzione. Da Donnarumma passando per Ibrahimovic, l’amministratore delegato fa fuori 5 big! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA