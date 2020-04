Calciomercato Milan – Maxi cassa e affare perfetto di Gazidis: che colpo per il futuro!

CALCIOMERCATO MILAN – In un momento di grave crisi sanitaria si avvertiranno conseguenze anche sull’economia del calcio; saranno difficili, infatti, colpi costosi e, quindi, bisognerà fare di necessità virtù. Il Milan, da questo punto di vista, sembra partire avvantaggiato: saranno 35,6 i milioni di euro che il club rossonero ricaverà da movimenti interni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, un introito importante è arrivato già a gennaio. Gli addii di Piatek (1,8 milioni), Suso e Reina (3 milioni netti ciascuno), Borini (2,5 milioni), Caldara (2,2) e Rodriguez (2,1). Al lordo il ricavo totale è di 25,9 milioni di euro. A questa cifra potrebbe aggiungersi, durante il mercato estivo, il risparmio ricavato dalle cessioni (a parametro zero) di Bonaventura (3,5 milioni) e di Biglia (6,2 milioni) e quella, al momento possibile, di Zlatan Ibrahimovic. In totale, dunque, il Milan avrebbe a disposizione 35,6 milioni di euro da spendere, magari, per l’acquisto di un top a centrocampo. E in queste ore vengono svelati i grandi obiettivi di Gazidis: sono quattro i nomi in cima alla lista dell’AD rossonero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA