Calciomercato Milan – Maldini ha deciso: 35 milioni e si chiude subito!

MERCATO MILAN – Non basta e non sarà sufficiente in casa rossonera l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic per puntare a un posto europeo. La società sa perfettamente di dover intervenire ancora sul mercato, e gli obiettivi sono chiari. Almeno un altro acquisto per reparto, ma per farli bisogna cedere. E se si stanno per definire le partenze di alcuni esuberi, senza ombra di dubbio ci vorrà anche l'addio di un big per fare cassa. Di certo i nomi di chi ha deluso non mancano, ma su tutti spicca un giocatore che già in estate è stato a un passo dall'addio. Stiamo parlando di Suso, oggetto di discussione durante tutta la prima parte di stagione. Prima trequartista, poi nuovamente esterno, poi addirittura messo in panchina contro la Spal e tornato in campo senza però mai incidere. Lo spagnolo deve ritrovarsi e potrebbe farlo lontano da Milanello. In questi ultimi giorni sull'ex Genoa si è mosso il Siviglia, che ha proposto un'operazione in prestito. Maldini è stato chiaro, Suso può partire ma solo a titolo definitivo. La richiesta è di 35 milioni di euro.