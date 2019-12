Calciomercato Milan – Maldini cede anche lui: 25 milioni e addio a un titolarissimo!

MERCATO MILAN – È inarrestabile Paolo Maldini e il ciclone rossonero sembra essere appena iniziato. Dall’arrivo di Ibra ai diversi nomi in entrata che tratteremo in seguito, si attende un gennaio col botto. Sia sul fronte acquisti che, inevitabilmente, per quanto riguarda le uscite. Ci sono diversi giocatori pronti a partire, da Borini a Rodriguez, passando per diversi titolari che rischiano seriamente l’addio. La notizia di oggi, forse ancor più sorprendente delle precedenti, parla di un Maldini pronto a cedere praticamente chiunque. Serve fare cassa e dopo le prestazioni del girone d’andata non esistono gli intoccabili. È il caso anche di Hakan Calhanoglu, forse uno dei giocatori che ha deluso di meno in questo inizio di stagione. Il turco non ha fatto male sia con Giampaolo che con Pioli. L’ex Bayer Leverkusen, comunque, non è un giocatore che ha dimostrato di saper fare la differenza. Per questo Maldini non lo ritiene incedibile, anzi in queste ore sta prendendo seriamente in esame l’offerta arriva dalla Premier League. Il Leicester di Brendan Rodgers, incredibilmente secondo in classifica, vorrebbe portare in Inghilterra Hakan Calhanoglu ed ha pronta un’offerta da circa 20 milioni. Il Milan, dal canto suo, valuta l’ex Leverkusen circa 25 milioni di euro, una differenza che si può colmare nel giro di qualche giorno. E attenzione perché non c’è solamente Calhanoglu nella lista dei partenti: Maldini li fa fuori quasi tutti, il 2020 inizia con una raffica di cessioni da urlo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA