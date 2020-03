Calciomercato Milan – La notizia arriva a sorpresa: “Ha già firmato, ecco i dettagli…”

CALCIOMERCATO MILAN – In questi giorni, con l’emergenza Coronavirus che ha bloccato la Serie A, si pensa al futuro. In casa rossonera la confusione è evidente. L’addio di Boban, la presa di posizione di Gazidis e la nuova guida tecnica. Si parla sempre di Ralf Rangnick, in queste ore sono arrivate notizie importanti. Sembrerebbe infatti che il tecnico tedesco abbia già firmato un pre-accordo con il Milan per la prossima stagione. L’intesa raggiunta il 23 dicembre 2019 prevederebbe, come riporta La Gazzetta dello Sport, l’affidamento a Rangnick della panchina del Milan dalla prossima stagione e il ruolo di direttore sportivo, oltre ad alcune clausole (tra cui per esempio una che prevede il pagamento di una penale all’ex Lipsia nel caso in cui Elliott dovesse decidere di cambiare strategia). E in queste ore arriva la conferma ufficiale. Per il primo arrivo estivo ora manca solo la firma! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA