Calciomercato Milan – La conferma arriva in diretta: tifosi senza parole!

CALCIOMERCATO MILAN – Mentre la Serie A studia le soluzioni per tornare in campo, Gazidis sta preparando il Milan del futuro. A cominciare dal reparto tecnico, con tante rivoluzioni. L’addio di Boban è solo il preludio, dopo il croato lasceranno Milanello anche Maldini e Massara. Ciò che va deciso è però il prossimo allenatore, e la candidatura di Rangnick rimane la favorita. In queste ore, però, Gazidis sta valutando anche delle alternative come confermato da Peppe Di Stefano a Sky Sport: “Credo ci siano poche possibilità che Pioli venga confermato. La nuova rivoluzione è già iniziata dopo l’addio di Boban, a fine stagione vedremo cosa succederà con Maldini e Massara. Sulle decisione tecniche del futuro peseranno molto le opinioni di Almstadt e Moncada. Il Milan è tornato a parlare con Rangnick, è lui la prima scelta per la panchina. La seconda idea è Marcelino, mentre il terzo nome è quello di Emery”. E in queste ore vengono svelati i grandi obiettivi di Gazidis: sono quattro i nomi in cima alla lista dell’AD rossonero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA