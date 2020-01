Calciomercato Milan, Ibra non basta: c’è anche il maxi scambio!

MERCATO MILAN – Zlatan è tornato. La giornata di ieri è stata interamente dedicata all’Ibra-Day, ma in casa Milan ci sono ancora diversi problemi da risolvere. L’obiettivo di Maldini e Boban è quello di risollevare al più presto le sorti del Diavolo, che ha bisogno di rinforzi per tornare a rincorrere l’Europa. Ma oltre al mercato in entrata, i rossoneri hanno anche bisogno di alleggerire il bilancio e sfoltire la rosa. Nelle ultime ore ha preso corpo un’ipotesi davvero interessante, che permetterebbe al Milan di unire l’utile al dilettevole. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Estadio Deportivo, i rossoneri si sarebbero messi sulle tracce di Julian Draxler. Il tedesco, già vicino alla Serie A in passato, non sta trovando spazio nello stellare attacco del Paris Saint-Germain, ma potrebbe diventare un elemento preziosissimo per il Milan. Sempre secondo gli spagnoli, l’operazione tra Milan e PSG potrebbe concludersi attraverso uno scambio. Leonardo vorrebbe riabbracciare Paquetá dopo averlo portato a Milano dal Brasile, mentre Maldini potrebbe praticamente azzerare la cifra necessaria all’acquisto del cartellino di Draxler. Le prestazioni deludenti del brasiliano potrebbero anche convincere i rossoneri a cederlo durante questa sessione di calciomercato, con i due club pronti a mettersi subito al lavoro per concludere l’affare. L’addio di Paquetá, del quale si era già parlato nel corso degli ultimi mesi, potrebbe sembrare sorprendente, ma rientrerebbe in un processo di totale rivoluzione, necessario visti i risultati ottenuti dalla squadra. E nella rivoluzione di Maldini non rientra solo Paquetá: il dt rossonero va all-in con cinque operazioni a sorpresa che fanno sognare i tifosi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA