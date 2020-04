Calciomercato Milan – Gazidis sfida Marotta: esplode il derby di mercato!

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il futuro di Meret potrebbe essere a Milano. Entrambe le squadre meneghine sembra si stiano guardano intorno, alla ricerca di un portiere. Il Milan è sempre alle prese con la grana legata al rinnovo contrattuale di Donnarumma e le voci su una sua eventuale partenza, sono all’ordine del giorno. Marotta, invece, deve fare i conti con la carta d’identità di Handanovic, 35 anni. L’estremo difensore sloveno non è eterno e i nerazzurri lo sanno. Meret ha vissuto una stagione, finora, tra alti e bassi. Ultimamente era finito dietro a Ospina nelle gerarchie di Gattuso e non sembra disposto ad accettare un nuovo anno da comprimario. Proprio questa situazione sembra aver ingolosito i due club meneghini, l’ostacolo più grande però sarà riuscire ad accontentare le richieste di De Laurentiis. E in queste ore vengono svelati i grandi obiettivi di Gazidis: sono quattro i nomi in cima alla lista dell’AD rossonero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA