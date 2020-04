Calciomercato Milan – Gazidis sfida il suo Arsenal: 30 milioni e difesa perfetta!

CALCIOMERCATO MILAN – Kristoffer Ajer è uno dei nomi in orbita Milan, in vista della prossima stagione. Il difensore sembra aver conquistato il Diavolo, ma sul norvegese non ci sono soltanto i rossoneri. Secondo quanto riporta il Daily Star, infatti, sulle tracce del ventiduenne ci sarebbero anche due club di Premier League, si tratterebbe dell’Arsenal e del Leicester. La concorrenza, però, non farà altro che far salire il costo del cartellino del giocatore, oggi valutato tra i 30 e i 40 milioni di euro. Nonostante il prezzo alto, la stessa fonte, riferisce che le due squadre inglesi avrebbero già avviato i primi contatti con l’entourage di Ajer. Il Milan quindi rischia di rimanere tagliato fuori, visto che per il momento non è stato fatto nessun passo concreto da parte del club meneghino. E in queste ore vengono svelati i grandi obiettivi di Gazidis: sono quattro i nomi in cima alla lista dell’AD rossonero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA