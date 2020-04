Calciomercato Milan – Gazidis punta due nomi caldissimi: affare in discesa!

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan si starebbe guardando in torno nel caso in cui Donnarumma dovesse salutare i rossoneri. La questione legata al rinnovo contrattuale tra il club meneghino e l’estremo difensore della Nazionale non si è ancora risolta. Tutto sembra portare ad un addio nella prossima sessione di mercato e il Diavolo non vuole farsi trovare impreparato. Sempre secondo la stessa fonte i profili che si starebbero valutando sono soltanto due e risponderebbero ai nomi di Alex Meret e Juan Musso. In tutti e due i casi non si tratterebbe di operazioni semplici, perché i rispettivi club, Napoli e Udinese, valutano i calciatori intorno ai 30 milioni di euro, e poi c’è anche da valutare l’eventualità d’imbattersi nella concorrenza, soprattutto per quello che riguarda il numero uno dei friulani, cercato anche da Marotta. E in queste ore vengono svelati i grandi obiettivi di Gazidis: sono quattro i nomi in cima alla lista dell’AD rossonero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA